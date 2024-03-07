Урсулу фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на должность главы ЕК на второй срок

Европейские консерваторы поддержали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост президента Европейской комиссии. Она может возглавить европейский орган во второй раз. Об этом сообщает Reuters и Euractiv.

Ведущая политическая группа ЕС, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП), проголосовала за поддержку Урсулы фон дер Ляйен как своего кандидата на пост главы президента Европейской комиссии. Это произошло сегодня, 7 марта, на съезде партии в Бухаресте.

Отмечается, что кандидатуру фон дер Ляйен поддержали 400 делегатов, 89 были «против».

Урсула фон дер Ляйен возглавляет Европейскую комиссию последние пять лет, это может быть ее вторым сроком на этой должности. Решение об этом будет принято после европейских парламентских выборов в июне 2024 года.

Напомним, глава Еврокомиссии призвала направить доходы от активов РФ на оружие для Украины.