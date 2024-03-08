Стало известно, сколько рыбы нужно съедать каждый день для здоровья сердца и сосудов

Исследователи из Северо-западного университета в США совместно с коллегами из Италии поведали, сколько рыбы нужно съедать каждый день для здоровья сердца и сосудов. Появились данные их отчета.

Ученые говорят о том, что употребление 50 граммов рыбы ежедневно снижает риск развития заболеваний сердца и сосудов на 8%.

Эксперты проанализировали 78 805 случаев сердечнососудистых заболеваний, описанных в предыдущих работах, посвященных изучению влияния употребления рыбы на здоровье.

Уточняется, что нужно есть жирную рыбу - лосось, форель, тунец и сельдь.

Оказалось также, что увеличение ежедневной порции рыбы до 150 граммов позволяет сократить вероятность появления болезней сердца и сосудов на 30%.

Поясняется, что подобное защитное действие обусловлено содержанием в рыбе полиненасыщенных жирных кислот омега-3.

Сказано, что в организме из них синтезируются биологически активные вещества, положительно влияющие на тонус сосудов и функцию тромбоцитов – элементов крови, которые отвечают за ее свертывание.

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