Россия может воевать с Украиной еще не менее двух лет, — разведка

Литовская военная разведка оценивает, что Россия будет иметь достаточно ресурсов для ведения войны против Украины с нынешней интенсивностью, вероятно, по меньшей мере два года. Об этом сообщает Reuters.

По данным литовских спецслужб, такую способность стране-агрессору обеспечивают высокие цены на нефть, уклонение от международных санкций и государственные инвестиции.

В совместном отчете Департамента контрразведки Государственной безопасности и Службы военной разведки и безопасности при Министерстве национальной обороны Литвы отмечается, что РФ реформировала и укрепила сильно потрепанную в ходе боевых действий в Украине армию в 2023 году, и находится на пути к расширению военного потенциала вдоль своей границы со странами НАТО.

«Москва способна оценить извлеченные уроки и повысить свою боеспособность», — говорится в материале.

В публикации агентства указывается, что на обнародование данного отчета литовских спецслужб в четверг утром «наложено эмбарго».

В настоящее время украинские военные в большинстве своем находятся в активной обороне и по возможности атакуют.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 421 430 солдат.