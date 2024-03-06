Байден рассказал, к чему приведет победа Трампа на выборах

Второй президентский термин Дональда Трампа будет означать возвращение к «хаосу, расколу и тьме». Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает CNN.

«Четыре года назад я баллотировался из-за экзистенциальной угрозы, которую представлял Дональд Трамп Америке, в которую мы все верим. (Дональдом Трампом) руководит оскорбление и воровство, он сосредоточен на собственной мести и возмездии, а не на американском народе», — заявил действующий президент США.

В то же время американский лидер похвалил прогресс во время руководства его администрации в вопросах рабочих мест, инфляции, цен на отпускаемые по рецепту лекарства и контроля над оружием.

Байден считает, что все эти достижения под угрозой, если Трамп вернется в Белый дом по результатам выборов.

Напомним, Верховный суд США принял решение по поводу участия Трампа в выборах.