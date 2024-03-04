В медучреждениях Одессы умерли сразу два ребенка

В роддоме и больнице Одессы умерли младенец и 9-летний мальчик, вероятно, из-за халатности медицинских работников. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, в рамках обоих производств следователями назначены судебно-медицинские экспертизы.

Один из умерших — 9-летний житель Измаильского района, у которого была очень высокая температура.

«23 февраля его мать обратилась к семейному врачу в Ренийскую районную больницу, где мальчику поставили диагноз „острая респираторная вирусная инфекция“ и отпустили на амбулаторное лечение. Ночью 27 февраля состояние ребенка резко ухудшилось и его госпитализировали сначала в районную, а затем в областную детскую клиническую больницу, где утром 29 февраля он умер», — рассказали правоохранители.

По словам местных жителей, в Одессу ребенка из города Рени привезли на реанимобиле. До этого мальчик болел неделю — он кашлял, а температура достигала 40 градусов. Однако, с диагнозом ОРВИ его отправили лечиться домой, потом, когда состояние совсем ухудшилось, малолетнего госпитализировали и диагностировали пневмонию и дыхательную недостаточность. В Одессе спасти мальчика уже не удалось.

По факту смерти 9-летнего ребенка начали сразу два производства: по ч. 2 ст. 140 (невыполнение или ненадлежащее выполнение медиками профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия) и п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Также говорится, что вторая трагедия произошла в Одессе — в роддоме.

«Установлено, что 16 февраля одесситка родила двойню мальчиков, но через полчаса один из них умер во время реанимационных мероприятий», — заявили в главке.

По факту смерти младенца также начали производство по ч. 2 ст. 140 УКУ. В полиции уверяют, что устанавливаются все обстоятельства трагедии.

В то же время в соцсетях появилось видео, на котором отец младенца говорит, что происшествие произошло в роддоме № 5. Мужчина уверяет, что присутствовал на родах жены, видел что происходило и обвиняет в смерти ребенка медиков. По его словам, жена стояла на соответствующем учете, наблюдалась в одном из лучших медучреждений города, беременность протекала без осложнений. Также отец уверяет, что сначала ему отказывали в возбуждении уголовного дела, он добивался этого через суд, а следствие якобы затягивается.

Напомним, в больнице Одесской области умер крошечный ребенок.