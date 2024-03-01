Трамп жестко наехал на нелегальных мигрантов

Бывший президент США Дональд Трамп наехал на нелегальных мигрантов. Произошло это после посещения границы в городе Игл-Пасс (Техас).

Слова политика цитирует Fox News.

Он сказал: «Миллионы человек прибывают в Калифорнию: бесплатная медицина, бесплатное образование, все бесплатно. Но не для наших ветеранов, они ничего не получают, как и люди, которые давно там живут и заслужили что-то, граждане, ничего не получают».

При этом, по его словам, в прошлом году нелегалы совершили тысячи преступлений.

Экс-глава государства заявил: «В 2023-м году почти половину всех арестованных преступников-нелегалов обвинили в 33 тысячах нападений, трех тысячах грабежей, 6,9 тысячи краж, 7,5 тысячах преступлений, связанных с оружием. Это все преступления мигрантов. 4,3 тысячи сексуальных преступлений, шесть сотен похищений, 1,7 тысячи убийств».

По его словам, «они прибывают из тюрем, из психиатрических больниц».

Дональд Трамп отметил: «В последние три года происходит вторжение имени Джо Байдена. Он – продажный, худший президент, вероятно, самый некомпетентный. Он позволяет тысячам и тысячам людей прибывать сюда из Китая, Йемена, Конго, Сирии и других наций, многие из которых не очень к нам дружелюбны. Целыми колоннами идут мужчины в возрасте, когда они могут принимать участие в боях, ты смотришь на них – и видишь воинов».

В то же время, бывший президент ожидает, что к концу срока Джо Байдена число нелегалов может достигнуть 15-18 миллионов человек.

Ранее Байден обратился с просьбой к Трампу.