Глава Пентагона объяснил, что произойдет в случае поражения Украины в войне

В случае проигрыша Украины в войне против России с последней, придется воевать НАТО. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в четверг, 29 февраля, пишет Европейская правда.

«Мы знаем: если Путин добьется успеха, он не остановится. Он будет продолжать более агрессивные действия в регионе. А другие лидеры во всем мире, другие автократы будут смотреть на это, и они будут поощрены тем фактом, что это произошло, и мы не смогли поддержать демократическое государство», — сказал он.

Остин добавил, что в случае проигрыша Украины на поле боя под угрозой могут оказаться, прежде всего, страны Балтии.

«Если вы балтийская страна, вы очень волнуетесь, не будете ли следующими. Они знают Путина. Они знают, на что он способен. И, откровенно говоря, если Украина упадет, я действительно верю, что НАТО будет воевать с Россией», — сказал руководитель Пентагона.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 414 680 солдат.