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Новости > Британский медик рассказал, какие продукты вызывают зависимость

Британский медик рассказал, какие продукты вызывают зависимость

Александр Панько
29.02.24 16:37
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Британский медик рассказал, какие продукты вызывают зависимость

Популярный британский медик Криса ван Таллекена поведал, что некоторые продукты вызывают зависимость. Он составил их список.

Врач говорит, что ультра-обработанные продукты, среди которых – фастфуд, еда быстрого приготовления, шоколад, мороженое – особым образом воздействуют на центы удовольствия в системе вознаграждения головного мозга.

По его словам, к ультра-обработанным относят продукты, произведенные в промышленных условиях из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей и искусственных ароматизаторов.

Эксперт предупреждает о том, что подобный способ приготовления и обработки активирует области мозга, отвечающие за вознаграждение, внимание и память, в большей степени по сравнению с необработанными и минимально обработанными.

Было сказано, что фабричные сладости, фастфуд, пицца и чипсы возбуждают центры удовольствия в мозге и стимулируют высвобождение дофамина нейронами, что дает нам ощущение комфорта и поднимает настроение.

Информируется о том, что многие люди могут привыкнуть к такому быстрому способу получения приятных ощущений, после чего формируется пищевая зависимость.

Специалист сообщил, что для некоторых людей ультра-обработанные продукты представляют собой основу рациона питания.

Увы, чрезмерное их употребление способно негативно сказаться на физическом здоровье, провоцируя набор веса и увеличивая риск развития сердечнососудистых заболеваний и диабета. Подобная еда может повысить риск появления депрессии.

Ранее была названа еще одна польза средиземноморской диеты.

Тэги: еда, здоровье, мир, питание

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