Президент Сербии рассказал, какую помощь будет оказывать его страна Украине

Президент Сербии Александр Вучич заверил, что его страна продолжит поддерживать Украину во время войны. Заявление прозвучало на саммите «Юго-Восточная Европа – Украина», где он встретился со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как известно, сегодня в Тиране проходит саммит «Юго-Восточная Европа – Украина», в котором участвуют главы стран Балканского региона.

Политик сказал: «Верим, что только конструктивный диалог и дипломатические решения могут привести к миру. Сербия, как и до сих пор, продолжит в рамках своих возможностей оказывать находящемуся под угрозой населению Украины гуманитарную помощь и остается приверженной соблюдению международного права».

При этом Сербия отказывается вводить санкции против России.

Ранее Зеленский прибыл в Албанию.