На Закарпатье мобилизовали мужчину... с параличом

На Закарпатье работники ТЦК отправили служить мужчину с параличом. Информацию об этом подтвердила представитель Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко, пишет «Суспільне».

По ее словам, после огласки в СМИ приняли решение провести дополнительную ВВК.

«Пока установлено, что этот мужчина уже месяц служит в армии, а затем был признан военно-врачебной комиссией пригодным. Кроме этого, от него не поступали жалобы о состоянии здоровья», — сказала Шевченко.

Она добавила, что, учитывая имеющуюся в СМИ информацию, было принято решение о проведении дополнительной военно-врачебной комиссии.

«По ее результатам военным руководством будет принято законное обоснованное решение», — отметила спикер.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что работники Хустского ТЦК мобилизовали мужчину с параличом. По словам его бывшей супруги, мужа забрали с предприятия, где он работал.

И, несмотря на то, что мужчина частично парализован: не работает рука и часть лица, его якобы признали здоровым и отправили на учебу во Львовскую область. Женщина написала заявление в полицию.

Напомним, на Закарпатье призывник сбежал из ТЦК прямо через окно.