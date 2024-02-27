Израиль планирует передать Украине механизмы предупреждения ракетных ударов

Израиль работает над передачей Украины механизмов раннего предупреждения о ракетных ударах и атаках беспилотных аппаратов. Об этом сказал Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Он также отметил, что в первую неделю после начала вторжения России в Украину в феврале 2022 Израиль прислал Украине более 100 тонн гуманитарного оборудования. Кроме того, «сотни украинцев получили лечение в израильских больницах и центрах реабилитации».

Также израильский дипломат заявил, что Иран поставляет России беспилотники, которые используются в конфликте на территории Украины.

Напомним, Израиль назвал условие для поставок ракет Украине.