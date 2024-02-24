Маск «наехал» на премьера Нидерландов из-за Украины

Американский миллиардер Илон Маск вновь комментирует войну в Украину. Отличился новым неоднозначным высказыванием.

Бизнесмен считает, что уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права подписывать с нашей страной договор о безопасности, предусматривающий военную и финансовую поддержку на десять лет.

Толстосум так отреагировал на сообщение политического комментатора Эвы Влардингербрук в социальной сети X по поводу данного соглашения, которая заявила, что «мнение голландского народа не спросили».

Илон Маск написал: «Марк Рютте просто вытягивает наш кошелек, пока не станет генеральным секретарем НАТО, а потом он вытянет и все ваши кошельки. Не похоже, что у него есть юридические полномочия это делать».

Накануне, в пятницу, 23 февраля, МИД страны сообщило, что Нидерланды подпишут с Украиной соглашение по безопасности, рассчитанное на сотрудничество в ближайшие десять лет.

Ранее Маск неоднозначно высказался о Путине.