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Новости > Как происходит автовыкуп в Киеве

Как происходит автовыкуп в Киеве

Автор: «Фраза»
23.02.24 13:01
116
Как происходит автовыкуп в Киеве

Рынок транспортных средств — это рискованное поле для деятельности частных лиц. Автовыкуп в Киеве не является чем-то принципиально новым, но актуальность этой услуги многократно возросла за последнее время. Главная причина подобных перемен состоит в изменении структуры ценности для людей. Если раньше они были готовы тратить свое время ради второстепенной прибыли, то сегодня свобода и оперативность ресурсов значат больше, чем их объем. Продать авто быстро можно, если обратиться за помощью к профессионалам.

Порядок выполнения заявки

Компания АвтоСкуп давно занимается бизнесом в сфере автомобильных продаж, и вся процедура общения с клиентами отработана до автоматизма. Чтобы заказать выкуп авто, необходимо связаться с представителями компании по телефону, или оставить заявку на сайте. Первый способ более предпочтителен, так как сразу можно узнать цену за свое транспортное средство. Конечно, каждый выкуп машины индивидуален, но в большинстве случаев эксперт даже дистанционно может определить перспективность сделки. На этом этапе достигается договоренность о личном осмотре объекта продажи.

Конечная стоимость определяется уже у капота, автовыкуп в Киеве полезен этим показателем. По желанию продавца можно сразу получить аванс. Срочная скупка авто выгодно проводится только крупными посредниками, такими как компания АвтоСкуп. Лояльное отношение к клиенту в коммерческом плане компенсируется фирме повышением репутации и большим оборотом.

При необходимости машина может быть направлена на СТО для дополнительной диагностики. Автовыкуп в Киеве предполагает, что с продавца снимаются все расходы. Такой подход очень выгоден и позволяет существенно сэкономить личные средства на предпродажной подготовке.

Преимущества компании

Фирма АвтоСкуп является одним из ведущих операторов, который обеспечивает выкуп автомобилей в Киеве. К его основным достоинствам относятся:

  • быстрое оформление сделки
  • индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • максимальная цена за авто, по сравнению с конкурентами;
  • полная безопасность и легальность процесса;

Отдельное преимущество — это автовыкуп после ДТП. В таком случае клиент решает одной сделкой сразу несколько задач: снимаются расходы по хранению, отпадает необходимость дорогостоящего ремонта. Сюда же относится автовыкуп транспортных средств после пожара. Если машина не на ходу, то за ней пришлют эвакуатор. При выкупе битых авто цена за них назначается после осмотра, поскольку характер повреждений может отличаться.

Часто возникает ситуация изменения финансового положения или бизнес требует срочных вложений, а приобретенная в рассрочку машина выступает чрезмерной обузой. В таком случае компания АвтоСкуп произведет выкуп кредитных авто и решать текущие вопросы будет проще.


Все сделки проходят нотариальное оформление. Компания проводит выкуп авто уже более 5 лет и работает только в законном поле. Достижение взаимной выгоды легальным путем является ее главной целью.

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