Под конец зимы погода преподнесет украинцам суровый сюрприз

В конце этой зимы в Украину вернется похолодание. Об этом поведал синоптик Игорь Кибальчич, которого цитирует издание «Телеграф».

Как поведал эксперт небесной канцелярии, 27-29 февраля температура упадет на пять-семь градусов по причине поступления более холодного воздуха с востока Европы.

По его словам, тепло сохранится лишь на Закарпатье, где будет аж плюс 11-18.

Информируется, что под конец месяца сохранится в среднем южной направленности, с незначительными колебаниями направления в отдельные дни.

Сообщается, что снежный покров высотой один-четыре сантиметра, который сейчас еще местами присутствует на севере левобережья страны и в западных областях, к концу месяца полностью сойдет, за исключением Карпатского региона.

Резюмируется, что процессы в атмосфере над Европой постепенно превращаются в весенний характер, чему способствует высокое положение солнца днем, отсутствие снежного покрова и преобладание циркуляции тепла из южных широт в северные регионы.

Ранее синоптики проинформировали украинцев, какой будет погода под конец этой рабочей недели.