Писториус призвал Европу и НАТО готовиться к возможному нападению РФ через 5-8 лет

Министр обороны Германии Борис Писториус, говоря о возможности войны с Россией, призвал Европу и НАТО подготовиться к «худшему сценарию». Об этом сообщает Bloomberg.

Писториус пояснил, что он не может знать точно, нападет ли Россия на ЕС, но отметил, что если это и произойдет, то Москве на это надо будет меньше десяти лет.

«Мне не нравится смотреть в хрустальный шар... Я не могу предсказать, произойдет ли нападение на территорию НАТО и когда это произойдет. Но это может произойти через пять-восемь лет», — сказал он.

Напомним, страны НАТО опасаются нападения России.