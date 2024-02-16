Польские аграрии заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП «Корчова — Краковец». Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

По информации польских пограничников, сегодня, 16 февраля, около 11:10 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска «Корчова» польские аграрии начали блокирование движения. Блокируется движение грузовиков. Препятствование движению автобусов и легкового транспорта не планируется.

Пограничники предупреждают об осложнениях как на выезде из Польши, так и на въезд.

По состоянию на 12:00 на территории Польши в сторону Украины в очереди ожидают около 1730 грузовиков.

Напомним, польские фермеры анонсировали полную блокаду границы с Украиной.