Оккупанты похищают людей в Бердянске и Мелитополе и вносят в «список террористов», — ОВА

Россияне в оккупированных Мелитополе и Бердянске похищают людей прямо посреди улиц. А потом вносят их в «перечень экстремистов и террористов». Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По словам Федорова, людей забирают в плен прямо на улицах. Жители Бердянска и Мелитополя на днях были свидетелями похищения мужчин вооруженными оккупантами. А мелитопольца забрали когда он просто вышел выбросить мусор.

«Незаконно удерживают месяцами и годами: местонахождение десятков людей с ВОТ, похищенных еще в начале оккупации, неизвестно. В плену находятся мужчины и женщины разного возраста и рода занятий», — пишет глава области.

Федоров объяснил, что дальше россияне делают из похищенных «террористов и экстремистов».

«С начала 2024 года россияне внесли в перечень „террористов и экстремистов“ семерых жителей Запорожской области», — написал он.

Все эти мужчины были похищены, под пытками сделали признание, и теперь их в РФ судят «за международный терроризм».

Напомним, в Мелитополе оккупанты еженедельно похищают по 10 человек.