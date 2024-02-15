Зеленский и Шольц могут подписать соглашение по безопасности уже завтра

Президент Владимир Зеленский во время своего визита в Берлин, который состоится 16 февраля, может подписать двухстороннее соглашение по безопасности с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает Wirtschafts Woche.

Представитель правительства в Берлине подтвердил встречу Зеленского с Шольцем.

«Ожидается, что, как и во Франции, будет подписано двустороннее соглашение о безопасности», — говорится в сообщении.

Соглашения по безопасности были подписаны еще на саммите НАТО в Вильнюсе в июле прошлого года. На нем главы государств и правительств оборонного альянса договорились, что отдельные страны-члены заключат с Украиной долгосрочные соглашения о безопасности.

Напомним, Зеленский собрался в Германию.