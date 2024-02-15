Эрдоган уверен, что Путин «искренне хочет» договориться о мире с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заговорил о мире в Украине. Он сделал несколько заявлений в самолете по возвращении из Египта.

Политик уверен, что, говоря о мирном урегулировании, президент России Владимир Путин говорит «искренне».

Турецкий лидер отметил: «Я должен откровенно сказать, что в этих заявлениях есть искренность. Мы предприняли все искренние шаги в рамках этих переговоров, которые мы будем называть стамбульским процессом».

Он добавил: «Мои министры провели переговоры с российской стороной по этому вопросу. Мы работали, ориентируясь на результат, но мир так или иначе установить не удалось. Однако мы не можем уйти в сторону только потому, что не достигли результата. Мы не откажемся от стремления к миру».

Реджеп Тайип Эрдоган заверил: «Мы будем продолжать делать все возможное для обеспечения мира. Мы можем снова открыть дверь к миру с помощью ориентированного на решение процесса управления, свободного от внешних влияний».

По его словам, Турция «продолжает поиск этой цели в ходе встреч как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.

Резюмируется: «С самого начала мы выступали за то, что справедливый мир лучше войны, и мы стараемся предпринимать все наши шаги с учетом этого понимания».

Ранее мы писали, что Эрдоган хочет организовать Зеленскому и Путину «телефонную дипломатию».