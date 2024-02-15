Обломки сбитых ракет упали в двух населенных пунктах Киевщины

В Киевской области в результате утреннего ракетного обстрела россиян обломки сбитой ракеты повредили пять частных жилых домов в Бучанской общине. Об этом сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук в Faebook в четверг, 15 февраля.

«Из-за падения обломков выбиты окна, повреждена крыша. Самое главное — обошлось без жертв, к счастью», — написал он.

В настоящее время комиссия обследует поврежденные дома для оказания помощи жителям.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что благодаря работе ВСУ попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры в области не зафиксировано.

«По состоянию на 8:00 падения обломков вражеских ракет зафиксированы в двух населенных пунктах одного из районов области. Уже есть информация о повреждении семи частных домов, нескольких хозяйственных построек и автомобиля», — отметил он.

В домах выбиты окна, повреждены фасады, крыши.

Напомним, 15 февраля российские войска нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Украине. Сообщалось о ряде взрывов в Киеве, Днепре, Львове и других городах.