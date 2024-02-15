В США нашли корабль, который исчез в 1940-м году

К северу от американского штата Мичиган обнаружили корабль Arlington, который утонул вместе с капитаном Фредериком Берком в мае 1940-го года. Об этом пишет издание Daily Mail.

О находке сообщает Историческое общество кораблекрушений Великих озер.

Информируется: «Корабль времен Второй мировой войны был обнаружен на дне озера Верхнее через почти 84 года после того, как он исчез во время сильного шторма».

Сообщается, что судно нашли к северу от полуострова Кивино в Мичигане, погребенный на глубине около двухсот метров.

Говорится о том, что после начала шторма помощник капитана судна приказал изменить направление движения, однако капитан приказал вновь вернуться на курс.

В результате Arlington столкнулся с судном Collingwood, на которое смогли перебраться члены экипажа.

Напоминается о том, что тогда спастись смогли все, кроме оставшегося на судне капитана, чье решение до сих пор остается непонятным для исследователей.

Историки отмечают: «Почему он затонул вместе со своим кораблем, когда он легко мог бы спастись, как и члены его команды? Дело в том, что никто никогда не узнает ответа».

Резюмируется, что капитан успел помахать рукой спасшимся членам экипажа перед тем, как пойти на дно вместе со своим судном.

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