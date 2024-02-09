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Новости > Боррель предупредил о последствиях для Европы в случае поражения Украины

Боррель предупредил о последствиях для Европы в случае поражения Украины

Александр Панько
09.02.24 16:16
53
Боррель предупредил о последствиях для Европы в случае поражения Украины

Путин не остановится, если он победит в Украине. Он готов пожертвовать своей армией и народом, чтобы удержаться у власти. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью эстонскому изданию EFE.

Боррель предупредил, что Путин является «соседом, который не знает, где заканчиваются и начинаются его границы ».

Возможное поражение Украины будет означать наличие «российской армии на границе Европы», подчеркнул он.

«Это означает, что Путин может подумать: если он выиграл один раз, почему он не смог победить соседа во второй раз?» — сказал он.

По его словам, «есть люди, которые не разделяют мнение, что Украине надо помочь и что лучше бы она сдалась как можно скорее», потому что «так мы избавимся от проблем».

«Вы думаете, что если Россия установит в Украине марионеточный режим, подобный тому, который у них есть в Беларуси, и российские войска окажутся на границе с Польшей, мы избавимся от неприятностей или у нас будут большие проблемы?»- спросил он.

Боррель уверен, что Путин «собирается сделать все возможное, и не против пожертвовать своей армией и своим народом», в то время как армия в Украине «несет огромные материальные и человеческие потери и не добилась сколько-нибудь существенного территориального продвижения».

Боррель отметил, что Украина не смогла перейти в контрнаступление на поле боя, потому что она сталкивается с «мощной обороной России», а Москва «находится в обороне».

«Вы думаете, что Путин, развязав войну, мог хоть на мгновение представить, что через два года он окажется там, где находится? Нет, он думал, что его армия очень сильна. И это не так. Он думал, что Украина очень слабая, она распадется. И этого не произошло. Он думал, что единство европейцев потерпит неудачу. Он думал, что трансатлантическое единство будет нарушено. Ничего из этого не произошло», — заявил Боррель.

Напомним, говоря о войне в Украине, Боррель заявил, что не видит света в конце тоннеля.

Тэги: Европа, Владимир Путин, Жозеп Боррель, война в Украине

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