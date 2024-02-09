Конфликт на одном из грузинских рынков перерос в смертельную бойню

В грузинском Рустави произошла трагедия. О ней поведала местная полиция.

Сообщается, что на местном рынке случился конфликт, который перерос в стрельбу.

Ее жертвами стали как минимум четыре человека.

Информируется следующее: «Установлено, что Г.О.-М.,1988-го года рождения, произвел на территории рынка в Рустави несколько выстрелов».

Уточняется: «Погибли четыре человека, в том числе работавший на рынке дядя обвиняемого. Один человек, двоюродный брат обвиняемого, получил ранения – его госпитализировали».

Убийца был задержан на месте преступления.

Ранее в Тбилиси убрали икону с изображением Сталина.