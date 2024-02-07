Американцы назвали диету для остроты ума в пожилом возрасте

Ученые из университета Раша в Чикаго в США выяснили кое-что полезное. Появились данные их отчета.

Сообщается, что пожилые люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, набирают более высокие баллы в тестах на оценку когнитивных способностей.

Всего в эксперименте американцев приняли участие 586 человек, которые одновременно обследовались в рамках проекта Rush Memory and Aging Project, направленного на изучение состояния здоровья пожилых американцев.

Эксперты зафиксировали пищевые и двигательные привычки участников, собрали информацию о местах их работы, наличии вредных привычек и семейном положении.

Для каждого добровольца была сформулирована оценка соблюдения здорового образа жизни на основе факторов, о которых он сообщал. Всего можно было получить от одного до пяти баллов.

Подчеркивается также, что оценка когнитивных способностей проводилась несколько раз в течение всего исследования.

Исследователи акцентировали внимание на первичных результатах тестов и показателях остроты ума, зафиксированных уже в поздней старости.

Оказалось, что у людей, которые соблюдали средиземноморскую диету (предполагает употребление овощей, фруктов, злаков, рыбы, сыра, оливкового масла) и в целом придерживались ЗОЖ, когнитивные способности в пожилом возрасте были выше в сравнении с их сверстниками.

В работе сказано, что после того, как участники умерли, эксперты проанализировали их мозг на наличие признаков болезни Альцгеймера, таких как бета-амилоидные и тау-бляшки. Выяснилось, что даже при наличии скоплений токсичных белков средиземноморская диета и образ жизни участников защищали их от развития когнитивных нарушений.

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