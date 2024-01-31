В Киев приехала заместитель госсекретаря США

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд прибыла с рабочим визитом в Киев. Это ее второй визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

«Приветствую с возвращением в Украину замгоссекретаря США Викторию Нуланд. Сегодня мы встретимся с высшим руководством страны, ветеранами и гражданским обществом, чтобы подчеркнуть нашу общую преданность победе над российской агрессией в Украине», — написала Бринк и опубликовала фото.

В прошлый раз Нуланд приезжала в Киев в начале декабря 2022 года. Тогда она два дня находилась в Украине и встретилась с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, главой ОП Андреем Ермаком, многими другими министрами, топ-чиновниками и нардепами, представителями гражданского общества, а также частным бизнесом, разрабатывающим высокотехнологичные решения для украинского армии.

Напомним, в Киев прибыли американские инспекторы для проверки предоставленной Украине помощи.