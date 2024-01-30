Нам начхать на чувства японцев... Медведев сделал заявление по поводу Курильских островов

Заместитель председателя Совбеза страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия разместит на Курильских островах, вернуть которые стремится себе Япония, новые виды вооружений.

Он пригрозил, что «территориальный вопрос» будет закрыт «раз и навсегда» в соответствии с Конституцией России.

По словам Медведева, России «начхать на чувства японцев» в отношении Курил, поскольку они якобы принадлежат РФ.

Также он заявил, что «целующимся с французами американцам гораздо легче, потому что они забыли о Хиросиме и Нагасаки».

Напомним, Россия экстренно перебрасывает системы ПВО с Курил поближе к Украине.