В США появился ну очень странный уличный художник

Очень странный уличный художник появился в Лос-Анджелесе (США). О нем пишет издание The Guardian.

Сообщается, что он помечает собачьи фекалии маленькими белыми флажками.

Тем самым, американец оставляет послание хозяевам домашних животных, которые не убирают за своими питомцами.

Среди таких надписей: «Пройдите курс терапии», «Должно быть, приятно быть таким лентяем» и «Зачем тогда заводить собаку».

Выяснилось, что подобные послания появляются в одном и том же районе города.

При этом соседи не могут разгадать личность таинственного активиста.

Многие признают, что он стал для них настоящим народным героем.

Предполагается, что послания оставляет один и тот же человек, так как они сделаны одинаковым подчерком.

Ранее мы писали, что Англия превращается в «остров какашек».