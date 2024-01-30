Двери НАТО для Украины остаются открытыми, — Блинкен

Двери НАТО для Украины остаются открытыми, и она обязательно станет членом Североатлантического альянса. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместном брифинге с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне.

Глава американской дипломатии подтвердил позицию официального Вашингтона касательно евроатлантических перспектив Украины.

«Думаю, процесс, который мы наблюдаем в течение рекордно короткого времени — сначала с Финляндией, а теперь со Швецией — демонстрирует, что двери НАТО открыты, они остаются открытыми, в том числе для Украины, которая станет членом НАТО», — сказал он.

Блинкен отметил, что агрессия российского диктатора Владимира Путина против Украины подталкивает европейские страны присоединяться к Альянсу, чтобы защитить своих граждан и суверенитет.

Напомним, Дуда сделал важное заявление по поводу членства Украины в НАТО.