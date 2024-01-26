В ООН спрогнозировали снижение помощи украинским беженцам

Помощь Украине будет снижаться. Об этом сообщает агентство ООН по делам беженцев.

Об этом поведал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди изданию Die Zeit.

По его словам, украинское общество после начала войны с Россией показало себя очень сильным и сплоченным, но через два года напряжение становится заметным.

Он отметил: «Эти разломы становятся заметными, и, конечно, существует риск того, что они станут больше по мере уменьшения международной поддержки во всех ее формах».

Сказано, что угроза сокращения финансирования возникла в том числе потому, что война в нашей стране потеряла международное внимание, а в заголовках мировых СМИ доминирует война в Секторе Газа.

Подчеркивается, что у трех основных доноров Украины – Германии, США и ЕС – объем помощи для нашей страны до сих пор не определен.

Чиновник поведал: «Приоритет – дома, ремонт – все, что дает людям убежище. Установите новые окна, потому что окна постоянно разрушаются. Очень неприятно делать это постоянно, потому что всегда есть новые разрушения».

Известно, что с начала полномасштабного вторжения УВКБ ООН вместе с другими гуманитарными организациями и украинскими агентствами отремонтировали 27,5 тысячи домов.

Так, по оценкам ООН, в Украине насчитывается 3,7 миллиона внутренне перемещенных лиц и еще 6,3 миллиона беженцев в других странах.

Резюмируется, что Десять миллионов человек не живут в своих домах.

Ранее мы писали, что международные резервы Украины сократятся в этом году.