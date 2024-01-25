В Кривом Роге неизвестный выстрелил из гранатомета в многоэтажку

В Кривом Роге утром 25 декабря произошел взрыв. Причиной тому стал выстрел из гранатомета в многоэтажку, сообщил Первый Криворожский.

По словам очевидцев, около 5:00 в Терновском районе Кривого Рога жители многоэтажного дома проснулись от взрыва. По предварительной информации, неизвестный мужчина выстрелил в дом из ручного противотанкового гранатомета.

«На тот момент в квартире находилась молодая женщина с маленьким ребенком, мальчиком от года. Люди не пострадали», — отмечают журналисты.

На месте работают правоохранители.

Напомним, во Львовской области люди подорвались на гранате.