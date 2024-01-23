Стало известно, как изменяется мужской мозг от одиночества

Ученые из Шэньчжэньского университета в Китае узнали, как одиночество влияет на мозг мужчин. Их отчет цитирует издание Cerebral Cortex.

Оказалось, что одиночество выражается уменьшением объема серого вещества в передней поясной коре и правой части префронтальной коры головного мозга.

Примечательно, что у женщин этой связи выявлено не было.

Поясняется, что серая масса в основном состоит из тел нейрональных клеток, дендритов и немиелинизированных аксонов, и имеет решающее значение для обработки и интерпретации информации в мозге.

В ходе работы экспертов данные о мозге мужчин и женщин были взяты из британского биобанка.

Были проанализированы карты восьми тысяч людей, которым провели структурную магнитно-резонансную томографию головного мозга.

Уточняется, что участники с серьезным депрессивным расстройством были разделены на три категории тяжести в зависимости от количества депрессивных эпизодов, которые у них были.

В то же время, участники без депрессивных эпизодов считались здоровой контрольной группой.

Специалистами одиночество оценивалось на основе ответов на два вопроса: «Часто ли вы чувствуете себя одиноким?» и «Как часто вы можете довериться кому-то из ваших близких?».

Оказалось, что у мужчин с тяжелым депрессивным расстройством объем серой массы в правой вентролатеральной префронтальной коре был ниже, а также в левой и правой областях передней поясной извилины.

Информируется, что базовой функцией префронтальной коры является комплексное управление мыслительной и моторной активностью в соответствии со внутренними целями и планами, которая играет главную роль в создании сложных когнитивных схем и планов действий, принятии решений, контроле и регуляции как внутренней деятельности, так и социального поведения и взаимодействия.

Говорится, что поясная извилина представляет собой часть мозга, которая позволяет переключать внимание с одного объекта на другой, а также находить различные решения проблем. Считается, что она отвечает и за ощущение безопасности.

Резюмируется: «Полученные данные указывают на неблагоприятное влияние одиночества на здоровье мозга при тяжелом депрессивном расстройстве и на возможность того, что социальная вовлеченность может оказывать прямое влияние на объем мозга у мужчин среднего и старшего возраста, подверженных депрессии».

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