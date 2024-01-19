В США создали самых маленьких роботов в мире

Ученые-робототехники из Университета штата Вашингтон в США создали самых маленьких, легких и быстрых полнофункциональных роботов на сегодняшний день. Так, отчет о работе был презентован в материалах Международной конференции Общества робототехники и автоматизации IEEE по интеллектуальным роботам и системам.

Создатели поведали, что крошечные роботы были сделаны в виде жука и водомерки.

Уточняется, что масса первого устройства составляет лишь восемь миллиграммов, а второе устройство весит 55 миллиграммов.

Оба робота могут преодолевать около шести миллиметров в секунду по поверхности воды или по суше.

Американцы говорят, что особенностью «малышей» стали их приводы, весящие менее миллиграмма. В них использован сплав с памятью формы, который меняет конфигурацию при нагревании, а затем возвращается в исходный вид, что дает возможность делать очень прочные двигатели без движущихся и вращающихся деталей.

При этом, как стало известно, двигатели роботов состоят из двух крошечных проволок диаметром 0,0025 сантиметра. Они нагреваются и охлаждаются небольшим током, что позволяет машинам двигать конечностями с частотой до сорока раз в секунду. В ходе предварительных испытаний микропривод смог поднять вес в 150 раз больше собственного.

Сейчас специалисты уже трудятся над созданием микробатарей или других источников питания, чтобы сделать свои машины полностью автономными.

Ранее робот напал на человека в США.