Арнольд Шварценеггер арестован в Мюнхене из-за дорогих часов

Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена, сообщает BILD со ссылкой на источник.

Из столицы Баварии 76-летний актёр и политик планировал отправиться в австрийский Кицбюэль на Всемирный климатический саммит. Но был задержан во время таможенного досмотра.

По информации BILD, Шварценеггер уже несколько часов находится в помещении полиции в аэропорту.

Проблемы возникли из-за роскошных часов швейцарской фирмы Audemars Piguet. Актёр говорит, что намеревался продать их с аукциона.