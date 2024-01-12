В Днепре задержали банду, держащую в рабстве полсотни человек

Правоохранители в Днепре задержали четырех злоумышленников, державших в трудовом рабстве пятьдесят человек. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в четверг, 11 января.

Отмечается, что четыре жителя Днепра организовали противоправную схему вербовки граждан для содержания их в трудовом рабстве. Участники группы вербовали на вокзалах внутренне перемещенных лиц и социально незащищенных граждан, не имевших постоянного места жительства.

Путем обмана приглашали их в так называемый «реабилитационный центр», который функционировал под прикрытием общественной организации. Обещали бесплатное жилье, питание и трудоустройство.

Затем людей заселяли в дом с ненадлежащими условиями. Вынуждали их безвозмездно работать на тяжелых сельскохозяйственных и строительных работах.

Подозреваемые отбирали у граждан документы и средства связи. Если завербованные пытались самостоятельно покинуть место содержания, участники группы оказывали на них психологическое давление и угрожали применить силу.

Во время обысков на территории дома находились 50 человек — они были освобождены. Изъято черновые записи, телефоны, автомобили.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по факту вербовки и перемещения людей с целью трудовой эксплуатации. Мужчины задержаны и им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно.