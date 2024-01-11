Ольга Колинько, которая вела дело Лазаренко, найдена мертвой

В Киеве в собственном жилье нашли мертвой бывшую замгенпрокурора Ольгу Колинько, а ее дочь Ярославу – также мертвой в квартире рядом. Об этом сообщили украинским СМИ источники в правоохранительных органах.

Ольгу Колинько обнаружили 10 января, когда работники ЖЭКа в присутствии полиции взломали двери жилья. Их вызвали соседи из-за того, что накануне по стояку начала течь вода, а владельцы не открывали.

Известно, что 71-летняя Ольга Колинько уже много лет тяжело болела и на улицу не выходила. За ней ухаживала дочь, которую нашли мертвой в соседней квартире, также принадлежавшей семье.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и эксперты, выясняющие обстоятельства смерти женщин.

Справка. Ольга Колинько дважды занимала должность заместителя генерального прокурора Украины – с 1993 по 2000 и с 2003 по 2005 год. В свое время Ольга Колинько была одним из главных следователей по делу бывшего премьер-министра Павла Лазаренко.