Стало известно, превышен ли в Украине эпидпорог по гриппу и коронавирусу

Ни в одном из регионов Украины не превышен эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона 9 января.

«Во всех регионах Украины сохраняется неэпидемический уровень, то есть превышение эпидпорога по гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям, включая COVID-19, пока нет и не зарегистрировано», — сказал он.

В среднем в Украине регистрируют от недели до недели от 130 до 150 тысяч новых случаев. Это суммарно грипп, острые респираторные вирусные инфекции, COVID-19.

«Количество госпитализаций пока не превышает и составляет, в среднем, 4000 случаев за одну неделю, то есть 5% от числа заболевших. По сути, мы находимся сейчас в середине эпидемического сезона, эпидподъема», — отметил Кузин.

По словам главного санврача, среди всех заболевших и госпитализированных 50% составляют дети. На прошлой неделе по стране было зафиксировано 121 тысячу заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19, из них 59 тысяч — дети.

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