Иран разработал новую модель «мопеда» для России, — СМИ

Иран разработал новую версию ударного дрона-камикадзе Shahed-107, которым может воспользоваться страна-агрессор Россия. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в области безопасности в среду, 10 января.

Новый аппарат описывают как «взрывной и разведывательный» БПЛА, вероятно, оснащенный технологией для поиска боевых целей.

Утверждается, что несколько единиц специально разработанного беспилотника, возможно, было предложено России в рамках соглашения более чем на 2 млн долларов.

Это отражает «значительную работу по проектированию сил, которую Иран проводит для поддержки интересов России по отношению к Украине», отметил источник.

Новый беспилотник Shahed-107 относится к семейству беспилотных летательных аппаратов Shahed-101 с V-образным оперением. Дрон длиной около 2,5 метра и размахом крыльев в три метра можно запускать с транспортного средства и, по оценкам, будет иметь радиус действия до 1500 км.

Вероятно, он будет оснащен трансмиттером для передачи видео. Такие разведывательные возможности означают, что беспилотник можно использовать для идентификации целей на линии фронта для поражения другими БПЛА или системами вооружения.

Источник в службе безопасности утверждал, что иранские силы безопасности провели испытания с участием россиян на авиабазе в центральном Иране, включавшую беспилотники Shahed-107 и Shahed-136.

Напомним, Украина наладила серийное производство аналогов иранских «мопедов».