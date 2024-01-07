В iPhone 16 Pro добавят искусственный интеллект

В сети появилась первая информация о будущих iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Вебсайт MacRumors создал серию макетов на основе внутренних разработок Apple и информации о линейке Apple iPhone 2024 года.

Впервые за многие годы смартфоны увеличат в размерах — нынешние «про» версии будут иметь 6,3- и 6,9-дюймовые дисплеи. А размеры базовых моделей останутся постоянными. Новые размеры позволят установить более крупные батареи с лучшей емкостью.

Кнопка «Действие», как у модели 15 Pro, останется. А с другой стороны внизу должна появиться еще одна кнопка, которая будет отвечать за запуск камеры и съемку видео.

Добавят искусственный интеллект и супермощные чипсеты.

Также, вероятно, компания сменит систему охлаждения в новых смартфонах, чтобы они не перегревались даже при пиковых нагрузках.