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Новости > Сотрудникам ТЦК разрешили досматривать личные вещи

Сотрудникам ТЦК разрешили досматривать личные вещи

Александр Панько
07.01.24 12:12
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Сотрудникам ТЦК разрешили досматривать личные вещи
На территории Днепровского и Синельниковского районов Днепропетровской области сотрудникам ТЦК предоставили право проверять документы и осматривать вещи граждан. Совместный приказ Днепропетровской ОВА и нескольких оперативных группировок войск ВСУ, публикует ТСН.
 
В документе говорится, что в Днепропетровской области:
 
— установлено на время действия военного положения особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств;
 
— введена проверка документов и осмотр вещей у лиц, в порядке, определенном постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2021 г. № 1456;
 
— предоставлено право проверки документов и осмотра вещей у лиц сотрудникам ТЦК.
 
Также предусмотрено создание комендатуры в Синельниковском районе.

Тэги: Днепропетровская область, ТЦК

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