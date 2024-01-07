Сотрудникам ТЦК разрешили досматривать личные вещи

Бойцы ГУР провели спецоперацию в Белгородской области
Украинская версия «Фразы» запущена
Киевлян просят отказаться от купания на Крещение
Россия готовит новое наступление на Харьковщине, — СМИ
Синоптики предупредили украинцев о приближении аномальных морозов
Зеленский назвал главный приоритет для Украины
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 363 070 солдат
Украина может получить от Японии технологии по производству биотоплива
ГУР уничтожило истребитель Су-34 на аэродроме в Челябинске
Крымский мост обречен, — Малюк