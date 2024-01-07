Сотрудникам ТЦК разрешили досматривать личные вещи

На территории Днепровского и Синельниковского районов Днепропетровской области сотрудникам ТЦК предоставили право проверять документы и осматривать вещи граждан. Совместный приказ Днепропетровской ОВА и нескольких оперативных группировок войск ВСУ, публикует ТСН.

В документе говорится, что в Днепропетровской области:

— установлено на время действия военного положения особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движения транспортных средств;

— введена проверка документов и осмотр вещей у лиц, в порядке, определенном постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2021 г. № 1456;

— предоставлено право проверки документов и осмотра вещей у лиц сотрудникам ТЦК.

Также предусмотрено создание комендатуры в Синельниковском районе.