В Крыму перекрыли Керченский мост и заявили о «самолетах НАТО»

Главное: Пророссийские ТГ-каналы заявляют о якобы приближающихся к полуострову Крым разведывательных самолетах НАТО. По этому поводу проукраинские крымские паблики подняли их на смех.

Детали: Оккупационные власти Крыма перекрыли движение по Керченскому мосту и предупредили о возможной атаке. Об этом сегодня, 4 января, сообщают крымские паблики.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — примерно такого содержания сообщения появились в ТГ-каналах Крыма.

Пророссийские ТГ-каналы заявляют о якобы приближающихся к полуострову разведывательных самолетах НАТО, по этому поводу проукраинские крымские паблики подняли их на смех.

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