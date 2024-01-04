Главное: В Британии обнаружили самый старый домик, расположенный на дереве. Желающие могут заказать экскурсию, которая стоит 20 фунтов стерлингов (около тысячи гривен) и предусматривает полный обзор окружающей территории.

Детали: Найден самый старый в мире домик на дереве. Он расположен в Питчфорде в британском графстве Шропшир. Об этом пишет The Sun.

Первые упоминания о домике датируются 1692 годом.

Согласно историческим данным, из этого домика на огромной липе королева Виктория, которая правила Соединенным Королевством Великобритании и Ирландии с 20 июня 1837 года до самой смерти — 22 января 1901 года, во время визита в Питчфорд-Холл любовалась охотой на лис.

Желающие могут заказать экскурсию, которая стоит 20 фунтов стерлингов (около тысячи гривен) и предусматривает полный обзор окружающей территории, однако внутрь дома, из соображений безопасности, заходить запрещено.

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