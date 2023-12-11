Стало известно, какие электромобили предпочитают покупать украинцы: самые популярные марки

Главное: Украинцы стали реже покупать электромобили. Выяснилось, какие марки являются самыми популярными.

Детали: «Укравтопром» поведал, что в ноябре украинцы купили 4 316 электромобилей. Это на 4% меньше, чем было в октябре.

Легковые авто из них – 4 239 штук.

Было приобретено 827 новых и 3 412 подержанных машин.

Топ-5 новых электромобилей: Volkswagen ID.4 (297 штук), Toyota BZ4X (64), BYD Song (55), Honda eNS1 (50) и Volkswagen ID.6 (48).

Топ-5 подержанных электромобилей: Nissan Leaf (515), Tesla Model3 (385), Volkswagen е-Golf (355), Tesla Model Y (284) и Audi E-Tron (201).

Стоит добавить, что в 2023-м году первую регистрацию в нашей стране прошли 33 тысячи электромобилей – это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го года.

Резюмируется, что в регистрациях автомобилей на аккумуляторных источниках питания увеличилась доля новых машин с 17% до 20%.

В тему: Электромобили в Украине становятся все более популярными.