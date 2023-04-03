Кафе, в котором взорвали Татарского, находится в 1,5 км от квартиры Путина, — соцсети

Главное: Российские социальные сети сообщили некоторые детали о кафе в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. Заведение находится в 1,5 км от квартиры главы правящего режима РФ Владимира Путина.

Детали: Экс-зять основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина руководил кафе, в котором подорвали пропагандиста Владлена Татарского. Заведение находится в 1,5 км от квартиры главы правящего режима РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Telegram-канал Можем объяснить.

После взрыва в петербургском кафе Street Food Bar № 1 на Яндекс.Картах появилось объявление, что заведение якобы больше не работает. Это может быть его вторым перепрофилированием за 6 лет. Ранее там находился его ресторан Русский китч. Однако в 2016 году владелец Пригожин решил закрыть заведение.

Сам Пригожин накануне сказал, что якобы передал кафе так называемому «патриотическому движению Кибер фронт Z».

«Одним из владельцев и управляющим бара был Александр Скляров. „Росбалт“ рассказывал, что мужчина с такими данными ездит на автомобиле дочери Евгения Пригожина и регулярно нарушает ПДД», — сообщили росСМИ.

Скляров — бывший муж Полины Пригожиной, отмечают источники. Пару лет назад пара развелась со скандалом, после чего Скляров не является управляющим пригожинского ресторана.

«Взорванный ресторан находится всего в полутора километрах от бывшей квартиры Путина — на 2-й линии Васильевского острова, 17. Сейчас ее владельцем является экс-супруга российского президента — Людмила Очеретная. В выписке ее фамилия скрыта наименованием «физическое лицо», — отмечает Telegram-канал.

В тему: Россия нашла «украинский след» в убийстве Татарского.