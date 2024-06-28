Раскрыта тайна астероида Бенну

Эксперты из NASA раскрыли тайну оклоземного астероида Бенну. Появились данные их отчета.
Специалисты изучили его состав и поведали о возможном месте происхождения этого объекта.
Указывается, что пробы реголита с астероида Бенну были собраны в ходе миссии OSIRIS-REx, длившейся семь лет.
Отмечается, что космический зонд сбросил на Землю капсулу с пробами 24 сентября прошлого года.
Сперва анализ выявил наличие углерода и воды в грунте с Бенну, но подробная оценка дала возможность выявить во внеземном материале фосфат магния-натрия.
Ученые говорят, что на нашей планете это вещество можно найти в некоторых минералах и геологических образованиях, а также внутри живых организмов.
Информируется, что фосфат магния-натрия участвует в различных биохимических процессах и входит в состав костей и зубов.
Добавляется, что наличие соединения удивило ученых, поскольку его не было видно на результатах дистанционного зондирования кораблем OSIRIS-REx.
Американцы поведали, что фосфат магния-натрия в составе Бенну говорит о том, что в прошлом астероид мог отколоться от покрытой океаном планеты или луны.
Резюмируется, что астероид богат углеродом, азотом и некоторыми органическими соединениями, которые, помимо фосфата магния-натрия, являются важными компонентами жизни на Земле.
Ранее стало известно, столкнется ли астероид Бенну с нашей планетой.