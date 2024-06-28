Байден и Трамп на дебатах поспорили об Украине

Во время теледебатов на CNN, состоявшихся между двумя главными будущими кандидатами — Дональдом Трампом и Джо Байденом, возник спор по поводу войны в Украине. В частности, республиканец раскритиковал действующего президента за расходование средств на поддержку Украины.

Так экс-президент обвинил действующего главу Белого дома в выделении больших средств Украине. По его словам, этого не нужно было делать, а будь он президентом, то Путин не начал бы войну.

В то же время, на вопрос ведущих, поддерживает ли он заявления Путина об условиях прекращения войны, Трамп ответил: «Нет».

«Если бы у нас был настоящий президент, которого Путин уважает, он бы никогда, никогда не вторгся бы в Украину», — убежден Трамп.

По его словам, в российской войне «погибло гораздо больше людей, чем они думают... Они говорят о цифрах — вы можете удвоить эти цифры, возможно, утроить их. «Он (Байден) ничего не сделал, чтобы остановить... И на самом деле, думаю, он поощрял Россию к нападению».

Трамп также заявил, что Путин решил вторгнуться в Украину, увидев «ужасный, позорный, самый позорный момент в истории нашей страны», когда американские войска выходили из Афганистана, где США «оставили вооружение стоимостью в миллиарды долларов».

По словам Трампа, Байден «выделил Украине 200 млрд долларов или даже больше». «Каждый раз, когда Зеленский приезжает в страну, он уезжает с 60 млрд долларов. Он крупнейший продавец в истории. Я не собираюсь его критиковать, я ничего не критикую. Я говорю только о деньгах, которые мы тратим на эту войну», — указал экс-глава Белого дома.

«А мы не должны были тратить. Этого никогда не должно было произойти. Как избранный президент я улажу эту войну между Путиным и Зеленским до того, как вступлю в должность 20 января. Я улажу эту войну. Людей убивают так бессмысленно и глупо», — заявил Трамп.

В то же время Байден подчеркнул, что Путин является военным преступником. «Он убил тысячи и тысячи тысяч людей. И ясно дал понять одно: он хочет восстановить то, что было частью советской империи, а не просто часть Украины. Это то, чего он хочет, и ты думаешь, остановить это?» — сказал президент США, обращаясь к Трампу.

Напомним, сегодня, в 1:00 UTC (04:00 по Киеву) состоялись дебаты претендентов на пост президента США Дональда Трампа и Джо Байдена.