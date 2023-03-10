В Киеве отменили стабилизационные отключения

Главное: Электроснабжение всех жителей столицы возобновлено. Графики стабилизационных отключений больше не применяются.

Детали: В Киеве сегодня, 10 марта отменили стабилизационные отключения света. Их применяли из-за повреждений энергосистемы. Об этом сообщает ДТЭК Киевские электросети.

«В 12:47 было возобновлено электроснабжение всех жителей столицы, поэтому графики стабилизационных отключений больше не применяются», — говорится в сообщении.

В ДТЭК добавляют, что ситуация в энергосистеме до сих пор сложна, поэтому призывают следить за обновлениями.

В тему: Сегодня стабилизационные отключения ввели в части Голосеевского, Шевченковского, Святошинского и Соломенского районов столицы, поскольку из-за повреждения оборудования энергообъектов нельзя было передавать энергию для всех жителей этих районов.