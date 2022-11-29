На Житомирщине активисты ПЦУ заблокировали храм УПЦ

Главное: В Житомирской области активисты ПЦУ заблокировали храм УПЦ в селе Сингуры.

Детали: Возле Крестовоздвиженского храма в селе Сингуры собралось около сотни жителей села, которые блокировали церковь, требуя перехода в ПЦУ, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на suspilne.media.

До этого жители села собирались на круглый стол, на котором представители ПЦУ требовали от прихожан храма покинуть УПЦ.

«В результате согласия участникам круглого стола дойти так и не удалось, поэтому те жители Сингуров, которые хотят, чтобы церковь перешла в ПЦУ, пошли опломбировать помещение храма Прихожане, выступающие за переход к ПЦУ, говорят, что хотят, чтобы церковь вернули общине села, потому что она строилась за деньги местных жителей», — говорится в сообщении.

Настоятель храма не пустил представителей ПЦУ в здание церкви. Внутри храма находились прихожане УПЦ, которые защищали свою святыню.

По словам местных чиновников, в настоящее время храм достраивается и поэтому не принят на баланс, следовательно, не принадлежит никому.

На месте происшествия находился секретарь Новогуйвинского поссовета Александр Ловинюк, также для охраны порядка в церковь прибыла полиция.

Спустя некоторое время прихожане УПЦ покинули храм, а стронники ПЦУ опломбировали двери и заявили, что никого не будут туда пускать.

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