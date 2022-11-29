В Киеве вернули графики отключения света. И тут же их отменили

Главное: В столице снова применяются стабилизационные отключения света по графику. Киевлянам обещают выключать свет не более, чем на четыре часа.

Детали: Энергетики обещают прилагать все усилия, чтобы отключение электроэнергии в Киеве длилось не более 4 часов для каждой группы потребителей. Об этом сообщает ДТЭК.

ДТЭК сообщает, что в столице применяются стабилизационные отключения света по графику.

При этом по данным Yasno в Киеве до сих пор продолжаются экстренные отключения электроэнергии.

Позже в ДТЭК также сообщили, что графики отменяются и снова применяются экстренные отключения электроэнергии.

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