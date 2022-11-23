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Новости > Синод УПЦ: кадровые решения, восстановление мироварения, новые праздники и богослужебные тексты

Синод УПЦ: кадровые решения, восстановление мироварения, новые праздники и богослужебные тексты

Александра Кудрявцева
23.11.22 15:29
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Синод УПЦ: кадровые решения, восстановление мироварения, новые праздники и богослужебные тексты
Главное: В Киево-Печерской лавре 23 ноября состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, которое возглавил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, на заседании был рассмотрен ряд важных вопросов жизни Украинской Православной Церкви.
 
В связи с тем, что 5 июня 2022 года Святейший Патриарх Сербский Порфирий предоставил Томос об автокефалии Македонской Православной Церкви, Священный Синод Украинской Православной Церкви решил внести в Диптих Предстоятелей Поместных Православных Церквей имя Предстоятеля. Теперь имя Блаженнейшего Архиепископа Охридского и Македонского Стефана будет поминаться Предстоятелем нашей Церкви за каждым богослужением.
 
Синод УПЦ возобновил мироварение в Украинской Православной Церкви. Исторически мироварение в Киевской Митрополии началось с середины XV века. В дальнейшем Святое миро производилось в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Из-за революционных событий 1917 года эта практика в Украине прекратилась. Собор Украинской Православной Церкви, который состоялся 27 мая, имел размышления о возобновлении мироварения.
 
Учитывая это, Священный Синод принял решение возобновить мироварение в Украинской Православной Церкви, для чего создана комиссия во главе с архиепископом Арцизским Виктором.
 
Члены Священного Синода УПЦ приняли текст Заявления, в котором освещен ряд важных вопросов церковной жизни.
 
Священный Синод образовал в Одесской епархии женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Целительница», а также утвердил наместников для двух мужских монастырей: Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве и Спасо-Преображенского в селе Нещеров на Киевщине.
Также члены Синода утвердили настоятельницу для женского монастыря в честь Корсунской иконы Божией Матери в Новокаховской епархии и Свято-Троицкого Густинского женского монастыря в Нежинской епархии.
 
Решением Синода УПЦ установлено празднование в честь Собора Черкасских святых и Казацкую (Покровскую) родительскую субботу с поминовением усопших казаков и воинов, которые положили свою жизнь за Православную веру.
 
Кроме того, установлен день памяти преподобного Аввакума, исповедника Черкасского.
 
Кроме того, в Собор Херсонских святых внесены имена священномучеников пресвитеров Стефана (Костогрыза) и Димитрия (Киранова).
Для церковного использования утверждены богослужебные тексты: служба и акафист в честь Киево-Братской иконы Божией Матери; акафист блаженному Августину, епископу Иппонийскому; чин погребения диаконского и чин освящения часовни; молебное пение о детях, о воинах и о лишенных дома; молитвенные тексты о пленных и о пропавших без вести.
 
Синод также принял ряд кадровых решений:
 
митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф освобожден от управления Кировоградской епархией. Управляющим Кировоградской епархией назначен архиепископ Васильковский Николай;
 
епископом Свалявским, викарием Мукачевской епархии избран архимандрит Иларий (Гаврилец), клирик Мукачевской епархии;
клирик Киевской епархии архимандрит Иаков (Галандзовский) избран епископом Дрогобычским, викарием Львовской епархии;
 
митрополит Ивано-Франковский и Коломыйский Серафим освобожден от управления Ивано-Франковской епархией и почислен на покой. Епархиальным архиереем Ивано-Франковской епархии избран архимандрит Никита (Сторожук), клирик Черновицко-Буковинской епархии;
 
митрополит Изюмский и Купянский Елисей освобожден от управления Изюмской епархией и отправлен на покой.
Управляющим Изюмской епархией избран клирик Харьковской епархии архимандрит Иоанн (Терновецкий).
 
Митрополит Роменский и Буринский Иосиф освобожден от управления Роменской епархией и отправлен на покой.
Преосвященным Роменским и Бурынским назначен епископ Гостомельский Тихон, который до этого был викарием Киевской Митрополии.

В тему: Предстоятель УПЦ встретился с сестрами милосердия Марфо-Мариинской обители Киева.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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