В ОП готовятся к возможному полному блэкауту

Главное: Михаил Подоляк заявил, что власти рассматривают любые сценарии на случай полного блэкаута. При этом он считает странным заявления о массовой эвакуации людей.

Детали: Украинские власти рассматривают все возможные сценарии развития событий на фоне обстрелов Россией критической инфраструктуры в Украине и возможного блэкаута.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио Свобода заявил, что при этом «немножко странновато» заявлять о масштабной эвакуации граждан.

«Безусловно, стоит быть готовым. Но если ты говоришь, что ты три миллиона будешь забирать из большого города, то тогда, вероятно, надо говорить о логистических задачах. Куда три миллиона человек будут отправляться, каким образом будут отправляться, есть ли уже договоренности, например, с железной дорогой, есть ли города, куда мы будем отправлять и все такое», — пояснил советник председателя ОП.

По словам Подоляка, сообщения о подготовке к возможной эвакуации жителей столицы на случай исчезновения света, тепла и воды «выглядит, скорее, как просто заявление для того, чтобы немножко напугать людей».

«Безусловно, мы рассматриваем любые сценарии. Государство для того и существует, чтобы в том числе максимально пессимистические сценарии рассматривать. Так? В том числе если будет полный блэкаут по всей стране. Безусловно, рассматриваем. Но прежде всего государство работает над тем, чтобы не было, чтобы были компенсаторные механизмы, чтобы проводить ремонты, чтобы можно было обеспечить отопление или водоснабжение в любом случае, чтобы были альтернативы», — сказал он.

По мнению советника председателя ОП, зимой перевезти три миллиона «очень и очень тяжело».

«Если мы готовы это сделать, будем готовы. Но не надо просто так выходить и говорить: если будет полный блэкаут, то будем всех эвакуировать», — подытожил Подоляк.

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